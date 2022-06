Capitalisme : On en sort ou bieng ? Martigues, 1 juillet 2022, Martigues.

Capitalisme : On en sort ou bieng ?

Maison des Jeunes (MJC) Martigues Bouches-du-Rhône

2022-07-01 18:00:00 – 2022-07-01

Maison des Jeunes (MJC) Boulevard Emile Zola

Martigues

Bouches-du-Rhône

18h : Rencontre avec avec les Fralib/Scop-Ti, l’Après M, le Miam Local, L’ABEILLE REBELLE , animée par Thomas Vaïsse, doctorant en sociologie



21h : Concert « Benzine » (raï machine/électro bédouin).



L’abeille Rebelle : fondée par Mélodie Deyrolle en 2020, anciennement infirmière, reconvertie dans l’apiculture biologique. Sa miellerie est basée sur Cabriès.



L’après M : association créée il y a un an par d’ancien.nes salarié.es de Mac Donald dans les quartiers nord de Marseille. Le restaurant étant en liquidation judiciaire, les ex-salarié.es, mais aussi des habitant.es des quartiers avoisinants et des bénévoles décidèrent de s’unir et de cotiser pour s’approprier les locaux et en faire un lieu d’entraide et de solidarité. Depuis sa création, l’association a distribué plusieurs milliers de colis alimentaires et aidé des centaines de familles dans la précarité. Ce lieu est alors devenu un symbole d’une victoire de la classe populaire envers les puissances capitalistes, d’autant plus qu’il attire l’attention de la presse internationale.



SCOP-TI : Société Coopérative Ouvrière Provençale de Thés et Infusions créée en 2014. Désireux.ses d’en finir avec un modèle social hiérarchique soutenant la recherche de profit au détriment de l’emploi, les ancien.nes salarié.es de Fralib ont réussi à maintenir l’usine en activité et à se constituer en coopérative. La scop-TI est composée de 58 personnes qui se sont battues pendant 1336 jours, contre leur ancien employeur, UNILEVER, pour préserver leur emploi et montrer qu’un autre choix de société est possible…



Le Miam Local : Après la création du site internet en 2017, Sandra a saisi l’opportunité de reprendre l’ancienne boulangerie de Saint Pierre en Septembre 2020. Le concept du Miam Local se divise en 3 axes : l’épicerie du Miam Local qui propose des produits bio, locaux en circuits courts. La Cantine du Miam à consommer sur place ou à emporter et une Salle d’activité aménagée avec l’aide des clients en projet participatif. Sur place vous pouvez retrouver des activités comme le Yoga, Qi-Gong, Tai-chi, Kinésiologie, Feldenkrais… Il est également possible de louer la Salle le week-end pour des événements. L’entièreté du projet est pensée dans une logique de zéro déchet, zéro gaspillage : tout est transformé, tout est valorisé. Ce lieu est géré par une équipe entièrement féminine.

Rencontres avec plusieurs intervenants et concert de « Benzine » à la MJC de Martigues.

mjc.martigues@wanadoo.fr +33 4 42 07 05 36

Maison des Jeunes (MJC) Boulevard Emile Zola Martigues

