Capitale Provençale de la Culture : Opéra Déconfiné Mouriès, 17 mai 2022

Capitale Provençale de la Culture : Opéra Déconfiné Mairie Cour Salle Polyvalente Mouriès

2022-05-17 10:00:00 – 2022-05-17 Mairie Cour Salle Polyvalente

Mouriès 13890

Fédérant un réseau de plus de 250 artistes et musiciens professionnels, le Collectif des Artistes Lyriques et Musiciens pour la Solidarité (CALMS) s’associe à la capitale provençale de la culture 2022 pour faire résonner l’art lyrique dans les communes du Pays d’Arles.



Chaque mardi, jusqu’au 28 juin, les chanteurs lyriques viennent à la rencontre des Provençaux. Parenthèses enchantées, ces rendez-vous hebdomadaires sont destinés à rendre accessible au plus grand nombre et à promouvoir l’art lyrique. De Carmen à la Flûte enchantée, en passant par la Traviata ou West Side Story, le répertoire de la programmation se veut grand public et diversifié et saura ravir petits et grands.



Au programme du mardi 17 Mai 2022 : Roméo et Juliette, Charles Gounod.

Profitez de concerts gratuits en pleine rue à Mouriès, dans le cadre de l’événement « Capitale Provençale de la Culture 2022 ».

service.accueil@mairie-mouries.fr +33 4 90 47 50 01 http://www.mouries.fr/

Mairie Cour Salle Polyvalente Mouriès

