Capital Sympathie. Un projet de Jeanne Moynot avec Rubis sur l’ongle et des artistes invités Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne, jeudi 16 mai 2024.

Capital Sympathie. Un projet de Jeanne Moynot avec Rubis sur l’ongle et des artistes invités vernisssage Jeudi 16 mai, 16h00 Maison du livre, de l’image et du son

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T16:00:00+02:00 – 2024-05-16T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-16T16:00:00+02:00 – 2024-05-16T19:00:00+02:00

Rubis sur l’ongle est un projet d’édition porté par l’artiste pluridisciplinaire Jeanne Moynot qui héberge des éditions d’objets créés par des performeurs et performeuses.

À l’occasion de cette exposition à l’artothèque, des tee-shirts qui explorent la temporalité de l’action sont à découvrir et seront mis en vente le soir du vernissage. L’artiste revient également sur les prémices de ce projet, qui trouve son origine dans sa performance Missionnaire et dont accessoires et extraits de texte se déploient sur le mur courbe.

Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/capital-sympathie-un-projet-de-jeanne-moynot-avec-rubis-sur-longle-et-des-artistes-invite-e-s-2/ »}] [{« link »: « http://jeannemoynot.fr/rubis-sur-longle/ »}, {« link »: « http://jeannemoynot.fr/ »}, {« link »: « http://jeannemoynot.fr/missionnaire/ »}]

Art contemporain adultes