Cinéma Ermitage, le samedi 4 juin à 20:15

La nuit du 24 au 25 avril 1974, la diffusion à la radio d’une chanson interdite (Grândola, vila morena) lance le mouvement insurrectionnel de l’armée, soutenu par la population citadine. En accompagnant le destin romanesque d’une poignée de personnages dans les heures décisives de la Révolution des Œillets, Maria de Medeiros souligne avec émotion et sensibilité le caractère pacifiste, lyrique et aventureux de son déroulement. Avec Stefano Accorsi, Maria de Medeiros, Joaquim de Almeida, Frédéric Pierrot, Luís Miguel Cintra _Capitaines d’avril_ (_Capitães de Abril_), Maria de Medeiros, 1999 © JBA Production

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

. Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

2022-06-04T20:15:00 2022-06-04T23:00:00

