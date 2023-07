Capitaines ! / Avant-premières ! 8e édition Lucernaire Paris, 11 juillet 2023, Paris.

Le mardi 11 juillet 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif unique : 6€

Dans le cadre de « Avant-premières ! » avec les Cinémas Indépendants Parisiens, le cinéma Lucernaire vous invite à découvrir le film « Capitaines ! » de Nicolas Hu et Noémie Grunier / Séléna Picque en avant-première !

Animation Tatoo et goûter offert !



À PARTIR DE 6 ANS

Capitaines ! de Nicolas Hu, Noémie Gruner et Séléna PicqueFrance | 2022 | 52 minutes | VF

Moules-Frites (2021, 26′) de Nicolas HuNoée, une fille de 9 ans, vient rejoindre sa mère installée depuis peu sur une île bretonne où elle a trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant. Quand elle arrive, Noée découvre que tous les enfants de l’île se connaissent depuis toujours, qu’ils ont une vie plutôt facile et qu’ils font tous de la voile. Et ça, ça l’attire, Noée ! Sauf que sa mère n’a pas les moyens de l’inscrire au club de voile…

Les Astres immobiles (2022, 26′) de Noémi Gruner et Séléna PicqueChenghua a 9 ans et doit préparer un exposé sur l’espace avec son meilleur ami. Elle ne parvient pas à trouver le temps nécessaire puisqu’elle est sans cesse sollicitée par ses parents comme traductrice. Ces derniers ne parlent pas français et sont dépendants de leur enfant, ils ne se rendent plus compte du poids qu’ils font peser sur elle. Chenghua va chercher à s’émanciper de sa famille et son envie d’espace et son enthousiasme naturel l’aideront à franchir le pas.

Capitaines ! de Nicolas Hu, Noémie Grunet et Séléna Picque, présenté en avant-première, est le deuxième film a obtenir le label Jeune Public des Cinémas Indépendants Parisiens : Premier Coup de Foudre. Sortie en salles prévue le 20 septembre 2023.

Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris

