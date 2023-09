Cet évènement est passé Visite d’une capitainerie Capitainerie / Vestiges du donjon primitif du château Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme Visite d’une capitainerie Capitainerie / Vestiges du donjon primitif du château Vendôme, 16 septembre 2023, Vendôme. Visite d’une capitainerie 16 et 17 septembre Capitainerie / Vestiges du donjon primitif du château Découverte des vestiges du château originel (dit « Fort de la Capitainerie ») et son évolution depuis le Xe siècle. Capitainerie / Vestiges du donjon primitif du château 5 rampe du Château 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire http://www.compagnie-greve.net Vestiges du donjon quadrangulaire, daté du XIe siècle, point fortifié, originel du château. À l’intérieur d’un jardin privé, vestiges d’une porte, de murs. Le lieu porte le nom de capitainerie car il a abrité le capitaine-gouverneur du château.

A proximité, des bâtiments ont servi de corps de garde et de poudrière au XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

