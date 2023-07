Grande Soirée et Animation Musicale sur le Port Capitainerie Saintes-Maries-de-la-Mer, 22 juillet 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

Organisé par l’association des plaisanciers de Port Gardian – ouvert à tous – Réservation 40€/personne date limite des inscriptions le 22-07 –

Renseignement au 06 19 95 80 12.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Capitainerie rue Théodore Aubanel

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Organized by the Port Gardian yachting association – open to all – Reservations 40€/person – closing date for registrations: 22-07

Information on 06 19 95 80 12

Organizado por la Association des plaisanciers de Port Gardian – abierto a todos – Reserva 40€/persona – fecha límite 22-07

Información en el 06 19 95 80 12

Organisiert von der Vereinigung der Segler von Port Gardian – offen für alle – Reservierung 40?/Person Anmeldeschluss ist der 22-07 -

Informationen unter 06 19 95 80 12

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer