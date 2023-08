Rencontre avec les architectes et visite commentée de l’exposition « 242 km. Le canal de Bourgogne au service des territoires » Capitainerie du port/Office de tourisme Pouilly-en-Auxois, 15 octobre 2023, Pouilly-en-Auxois.

10h30 : Histoire d’un projet de fin d’étude, rencontre avec les architectes Loïck Boglo et Gaëlle Colichet.

11h15 : Visite commentée de l’exposition

Projet de diplöme de jeunes architectes :

Entre l’Yonne et la Côte-d’Or, le canal de Bourgogne traverse les limites de 88 communes le long de ses 242 km. Interrogeant les devenirs du canal et de ses bourgs au regard de problématiques telles que l’isolement des pôles urbains et des services de proximité, ou encore de l’effritement du cadre de vie à la campagne, ce projet de fin d’étude de 2 jeunes architectes diplômés de l’ENSA Paris-Belleville, Loïck Boglo et Gaëlle Collichet, invite à imaginer l’infrastructure comme un nouveau support de vitalité locale et de pratiques quotidiennes. Au fil de l’eau, l’exposition propose de s’arrêter dans ces territoires riverains de la voie d’eau, à Vandenesse-en-Auxois, La Rèpe, Pont d’Ouche et Sainte-Marie-sur-Ouche, et revient sur la recherche d’une complémentarité entre vie intercommunale, architecture et liaison fluviale.

Cette action est menée en partenariat avec le CAUE 21 et le Pays d’art et d’histoire de l’Auxois Morvan.

Capitainerie du port/Office de tourisme 1 rue de la coopérative, 21320 Pouilly-en-Auxois Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://www.tourismepouillybligny.fr/ https://www.facebook.com/PouillyBlignyTourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

Loïck Boglo et Gaëlle Colichet