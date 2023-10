Sortie Nature avec le Groupe ornithologique normand « Oiseaux des méandres de l’Orne » Capitainerie du Port de plaisance Ouistreham, 21 octobre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Venez observer les oiseaux : mouettes, goélands, hérons, petits échassiers et passereaux !.

2023-10-21 09:00:00 fin : 2023-10-21 11:00:00. .

Capitainerie du Port de plaisance Port de plaisance de Ouistreham

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Come and watch the birds: seagulls, gulls, herons, small waders and passerines!

Venga a observar las aves: gaviotas, gaviotines, garzas, pequeñas aves zancudas y paseriformes

Beobachten Sie die Vögel: Möwen, Heringsmöwen, Reiher, kleine Watvögel und Sperlingsvögel!

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité