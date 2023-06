Découvrez gratuitement une ville de l’Aube à travers une visite audioguidée Capitainerie Dienville Dienville Catégories d’Évènement: Aube

Dienville Découvrez gratuitement une ville de l’Aube à travers une visite audioguidée Capitainerie Dienville, 16 septembre 2023, Dienville. Découvrez gratuitement une ville de l’Aube à travers une visite audioguidée 16 et 17 septembre Capitainerie Prévoir environ 1h de visite. Audioguide à retirer gratuitement dans les bureaux d’information touristique de Brienne-le-Château, Soulaines-Dhuys et Dienville. Grâce à un audioguide, découvrer l’Histoire de la ville à travers l’histoire de Léo, un étudiant en histoire, se mettant en quête du trésor de l’Aube.

Accompagnez-le et tentez votre chance ! Parviendrez-vous à trouver ce trésor et serez-vous prêt à le partager ? Capitainerie Base Nautique, Port Dienville, 10500 Dienville Dienville 10500 Aube Grand Est 03 25 92 82 41 https://grandslacsdechampagne.fr/fr Le port Dienville, pour vivre sa passion, donne sur le lac Amance, réservoir d’émotion. Port Dienville est le port d’attache de tous les passionnés de motonautisme : bateau moteur et ski nautique, jet ski. La base propose aussi des animations, des soirées dansantes et des loisirs pour tous. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires:
16 septembre 2023: 10h00-12h30
17 septembre 2023: 13h00-18h00

Catégories d'Évènement: Aube, Dienville
Lieu: Capitainerie
Adresse: Base Nautique, Port Dienville, 10500 Dienville
Ville: Dienville
Departement: Aube

