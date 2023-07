Concours de pêche en mer Capitainerie de Port Guillaume Dives-sur-Mer, 15 juillet 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Le Yacht club vous propose ce concours de pêche en mer.

Inscription avant le 15 juillet..

2023-07-15 07:30:00 fin : 2023-07-15 13:00:00. .

Capitainerie de Port Guillaume Quai Bernard Magne

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



The Yacht Club offers this sea-fishing competition.

Registration before July 15.

El Club Náutico ofrece esta competición de pesca en el mar.

Inscripción antes del 15 de julio.

Der Yachtclub bietet Ihnen diesen Wettbewerb im Hochseeangeln an.

Anmeldung vor dem 15. Juli.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité