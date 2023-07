Les trésors cachés de Libourne avec la MasterbOixe – visite en famille Capitainerie de Libourne Libourne, 27 avril 2023, Libourne.

Libourne,Gironde

Parents, laissez-vous guider par Sandrine et découvrez la bastide pendant que vos enfants jouent avec elle à une chasse au trésor sur fonds d’histoire de Libourne : énigmes, objet mystère et récompenses vous attendent.

Et surtout, le vrai trésor de la ville, vieux de plus de mille ans. Le + : visite « Mains Libres » grâce à la MasterbOixe (inspirée du jeu Mastermind).

De 6 à 12 ans..

2023-04-27 fin : 2023-04-27 16:30:00. .

Capitainerie de Libourne Quai Général d’Amade

Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Parents, let Sandrine guide you and discover the bastide while your children play with her in a treasure hunt on the background of Libourne’s history: riddles, mystery objects and rewards await you.

And above all, the real treasure of the city, over a thousand years old. The + : visit « Hands Free » thanks to the MasterbOixe (inspired by the game Mastermind).

From 6 to 12 years old.

Padres, déjense guiar por Sandrine y descubran la bastida mientras sus hijos juegan con ella en una búsqueda del tesoro sobre el fondo de la historia de Libourne: enigmas, objetos misteriosos y recompensas les esperan.

Y, sobre todo, el verdadero tesoro de la ciudad, con más de mil años de antigüedad. Lo +: visita « manos libres » gracias al MasterbOixe (inspirado en el juego Mastermind).

De 6 a 12 años.

Eltern, lassen Sie sich von Sandrine führen und entdecken Sie die Bastide, während Ihre Kinder mit ihr eine Schatzsuche vor dem Hintergrund der Geschichte von Libourne spielen: Rätsel, geheimnisvolle Gegenstände und Belohnungen warten auf Sie.

Und vor allem: der wahre Schatz der Stadt, der über tausend Jahre alt ist. Das Plus: Besichtigung « Freie Hände » dank der MasterbOixe (inspiriert vom Spiel Mastermind).

Von 6 bis 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT du Fronsadais