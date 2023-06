Stage » Carnet de voyages » Capitainerie de la plage de Lanséria 44420 Mesquer Mesquer, 12 juillet 2023, Mesquer.

Stage » Carnet de voyages » 12 juillet – 20 septembre, les mercredis Capitainerie de la plage de Lanséria 44420 Mesquer Atelier: 35

Balade artistique de 3h. Dan, artiste peintre & sculpteur vous accompagnera dans votre création. Matériel fourni (prévoir son carnet et un coussin). Sur inscription (au pls tard une semaine avant le stage).

Capitainerie de la plage de Lanséria 44420 Mesquer Capitainerie de la plage de Lanséria 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 18 09 49 »}, {« type »: « email », « value »: « danterracotta@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/stage-carnet-de-voyages-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T09:15:00+02:00 – 2023-07-12T12:00:00+02:00

2023-09-20T09:15:00+02:00 – 2023-09-20T12:15:00+02:00

CULTURE LOISIRS