Exposition de peinture : Jean-Claude Prinz « Les ports du Bassin d’Arcachon et les ports à travers le monde » Capitainerie Arcachon, 10 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Jean-Claude Prinz exposera des nouvelles peintures du 10 juillet au 16 août 2023, à la Capitainerie du Port d’Arcachon. Alors que le Bassin d’Arcachon continue d’être une source d’inspiration inépuisable, il se penche cette fois-ci vers des ports de pêche et de plaisance d’autres horizons.

Entrée libre et gratuite..

2023-07-10 fin : 2023-08-16 19:00:00. .

Capitainerie Quai Goslar

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Jean-Claude Prinz will be exhibiting new paintings from July 10 to August 16, 2023, at the Capitainerie du Port d?Arcachon. While the Bay of Arcachon continues to be an inexhaustible source of inspiration, this time he turns his attention to fishing ports and marinas from other horizons.

Free admission.

Jean-Claude Prinz expondrá nuevos cuadros del 10 de julio al 16 de agosto de 2023 en la Capitainerie du Port d’Arcachon. Aunque la bahía de Arcachon sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, esta vez dirige su atención a puertos pesqueros y marinas de otros horizontes.

Entrada gratuita.

Jean-Claude Prinz stellt vom 10. Juli bis zum 16. August 2023 neue Bilder in der Capitainerie du Port d’Arcachon aus. Während das Bassin d’Arcachon weiterhin eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration ist, wendet er sich diesmal Fischerei- und Jachthäfen anderer Horizonte zu.

Freier Eintritt.

