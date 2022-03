Capitaine Maman et ses chatons : rencontre avec Magali Arnal Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

À l’occasion de l’exposition [Capitaine Maman et ses chatons](https://archea.roissypaysdefrance.fr/a-la-une/une/exposition-capitaine-maman-et-ses-chatons-389), l’illustratrice et auteure d’ouvrages jeunesse Magali Arnal sera au musée le **mecredi 6 avril à 14h**. Elle présentera son travail ainsi que le 3e volume des aventures de _Capitaine Maman_, toujours accompagnée de ses petits chatons. Elle proposera également un atelier au pour réaliser son propre objet en métal au repoussé. Une séance de dédicaces des 2 premiers albums, en vente à la boutique du musée, aura lieu à la fin de la rencontre. Animation et exposition dans le cadre du festival de littérature jeunesse [_Livre comme l’Air_](https://www.roissypaysdefrance.fr/actualites/actualite/livre-comme-lair-une-nouvelle-edition-de-votre-festival-de-litterature-jeunesse-2150-2150), de la Communauté d’Agglomération Roissy – Pays de France. Gratuit. Sur réservation, par téléphone auprès de l’accueil du musée.

Entrée libre et gratuite. Réservation par téléphone.

Pour rencontrer l’auteure et illustratrice de Capitaine Maman, autour d’un atelier pratique pour réaliser un objet en métal au repoussé. Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

