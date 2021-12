CAPITAINE FRACASSE ou ET DE NOUVEAU SAURA LE MONDE QUES LE THÉÂTRE EXISTE Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie, 29 janvier 2022, Paris.

CAPITAINE FRACASSE ou ET DE NOUVEAU SAURA LE MONDE QUES LE THÉÂTRE EXISTE

du samedi 29 janvier 2022 au dimanche 13 février 2022 à Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie

Inspirée du célèbre roman de Théophile Gautier, Capitaine Fracasse ou Et de nouveau saura le monde que le théâtre existe n’en sera pas moins, non pas une simple adaptation, mais véritablement la première pièce de théâtre écrite par Daniel Mesguich. Les personnage en seront, notamment – outre, comme dans les mélodrames, le bon et courageux héros, Sigognac ; la belle jeune première, Isabelle ; l’horrible traître, le Marquis de Vallombreuse – les plus grands acteurs, revenus sous forme de spectres, de l’histoire du théâtre français : Mounet-Sully, Rachel, Frédérick Lemaître, Adrienne Lecouvreur, Marie Dorval, etc. Les veines de l’amour et de la haine, de la trahison, de la tendresse, de la violence, mais aussi de l’humour, et celles, encore, de l’écriture, ou, bien sûr, du théâtre, et même de la philosophie, marbrent ce chef d’œuvre de Théophile Gautier : Le Capitaine Fracasse. Outre qu’il s’agit, dans cette adaptation pour la scène, de multiplier les possibilités de faire entendre différents niveaux de langues (et, partant, différents codes de jeu), de faire entendre, spectrales, subliminales ou avouées, quelques réminiscences d’autres textes (de Shakespeare à Hélène Cixous), de faire entendre quelques pistes de théories théâtrales aujourd’hui minoritaires mais à nos yeux fondamentales, ce spectacle veut – surtout – faire renaître et résonner les noms des plus grands comédiens de l’histoire du théâtre (Rachel, Frédérick Lemaître, Mounet-Sully, Adrienne Lecouvreur, Réjane, etc.) revenus, sous forme de spectres, hanter les aventures de cape et d’épée du Baron de Sigognac : c’est dire – surtout – qu’il se veut une déclaration d’amour au théâtre. Texte et mise en scène : **Daniel Mesguich** Avec : **Jordane Hess**, **Yohan Leriche**, **Alice Eulry**, **Myriam Pruche**, **Laurine Mével** et « **les élèves du cours Mesguich** » Durée : **2h** **Représentations :** Du 29 janvier au 13 février 2022 Du jeudi au samedi à 21h Dimanche à 16h30 **Tout public**

Payant, sur réservation

Le Capitaine Fracasse : une déclaration d’amour

Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie Route du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T21:00:00 2022-01-29T23:00:00;2022-01-30T18:30:00 2022-01-30T20:30:00;2022-02-03T21:00:00 2022-02-03T23:00:00;2022-02-04T21:00:00 2022-02-04T23:00:00;2022-02-05T21:00:00 2022-02-05T23:00:00;2022-02-06T16:30:00 2022-02-06T18:30:00;2022-02-10T21:00:00 2022-02-10T23:00:00;2022-02-11T21:00:00 2022-02-11T23:00:00;2022-02-12T21:00:00 2022-02-12T23:00:00;2022-02-13T16:30:00 2022-02-13T18:30:00