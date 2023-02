Capitaine Fee COMEDIE DE TOURS, 26 mars 2023, TOURS.

COMEDIE DE TOURS (lic PLATESV-D-2021-006821) présente : ce spectacle. Jeune public (pour les enfants de 3 à 9 ans) Durée : 0H50 De Irina Gueorguiev Mise en scène Irina Gueorguiev Avec Wenceslas Lifschutz, Flore Fauchille ll était une fée, destinée à devenir Fée du logis, bien décidée à quitter son château rose pour devenir pirate des mers et chevalière des terres. Embarquez avec Fée Lizzi pour une aventure folle à l’assaut d’un bateau pirate où vous rencontrerez un chevalier valeureux mais… peureux, un grand pirate pas rikiki et plein de personnages tendres et farfelus. Mais gare à la sorcière fripouille citrouille qui fout la trouille ! Une comédie pour toute la famille, un conte de fée moderne qui mélange les codes et les genres avec princesses, chevaliers, chansons et rires pour petits pirates et minis fées… “ministes”.N° téléphone accès PMR : 02 47 66 68 81

COMEDIE DE TOURS TOURS 39 RUE MICHELET Indre-et-Loire

