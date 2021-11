Paris Auditorium de la SACD Paris « CAPITAINE ? » Auditorium de la SACD Paris Catégorie d’évènement: Paris

« CAPITAINE ? » Auditorium de la SACD, 10 décembre 2021, Paris. « CAPITAINE ? »

Auditorium de la SACD, le vendredi 10 décembre à 15:30

Au bout des bras du Capitaine Crochet, il y a d’un côté une main, et de l’autre : un point d’interrogation.Comme si l’extrémité d’un de ses membres devait se conclure comme une phrase, par un signe de ponctuation. Et pas n’importe lequel! Le Capitaine aurait pu avoir une épaule, puis un bras… point. Il aurait pu avoir une épaule, un coude, un avant-bras, etc. Mais pour lui, le meilleur outil pour se saisir des choses : c’est l’interrogation. _Ce projet a été initié suite à une commande d’écriture du CDN de Besançon Franche-Comté, en septembre 2021._ _>> Spectacle en cours de création. <<_ entrée libre sur réservation auprès des artistes Présentation d'une maquette à l'auditorium de la SACD Auditorium de la SACD 7 RUE BALLU Paris Quartier Saint-Georges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T15:30:00 2021-12-10T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Auditorium de la SACD Adresse 7 RUE BALLU Ville Paris lieuville Auditorium de la SACD Paris