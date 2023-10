Cet évènement est passé Temps Fort Eldorado Capinghem Capinghem Catégories d’Évènement: Capinghem

Temps Fort Eldorado
Samedi 19 octobre 2019, 19h00
Capinghem

GRATUIT

CENTRE VILLE – 18H

L'association des enfants et lille3000 vous invitent pour un temps fort aux couleurs Eldorado ! Venez danser lors du Bal Latin Kids, bal pour enfants par la Cie Brazil Afro Funk. Les Alebrijes mobiles seront au rendez-vous pour un voyage au Mexique le temps d'une soirée.

GRATUIT

Capinghem
59160
Nord
Hauts-de-France

2019-10-19T19:00:00+02:00 – 2019-10-19T21:00:00+02:00

Brazil Afro Funk
Capinghem
Nord

