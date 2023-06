Séjour dans la Drôme Cap’Gray Gray, 17 juillet 2023, Gray.

Séjour dans la Drôme 17 – 21 juillet Cap’Gray 350€

Pour note centre de loisirs du mois de juillet, nous avons décidé d’emmener un groupe de

jeunes dans un camping que nous avons privatisé.

Ce camping se situe entre Alpes et Méditerranée, à 20km de Valence (porte de Provence) et au pied du Parc

Régional du Vercors.

Ce séjour sera constitué d’activité simple, au coeur de la nature et à l’écart de tout matériel numérique.

Nous souhaitons que ce séjour soit l’occasion pour les jeunes de laisser leurs téléphones de côté et de couper

avec les réseaux sociaux, la télévison, et les jeux vidéos.

Nous organiserons des moments conviviaux tel que un concours de pétanque, soirée jeux de sociétés, pique

nique en pleine nature.

Ce séjour sera également l’occasion de leur faire découvrir de nouvelles pratiques en lien avec la région,

randonnée, canoé, canyoning ou autre.

Nous avons choisis un camping pour nous permettre d’atteindre nos objectifs de créer du lien entre les

enfants et de leur faire vivre de réels temps de vacances.

Cap’Gray 33 avenue du MAréchal de Lattre de Tassigny 70100 Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « secretariat.capgray@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.84.64.88.03 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T05:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

Aventure Evasion Canoé

Piscine du camping Aventure Evasion