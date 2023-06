Séjour en camargue Cap’Gray Gray, 17 avril 2023, Gray.

Séjour en camargue 17 – 21 avril Cap’Gray 350€

Nous proposons aux enfants à partir de 8 ans une semaine à la mer au camping Paradis la brise de Camargue, aux saintes Marie de la Mer. Nous disposons de 29 places. Nous serons en total auto gestion durant ce séjour, ce qui permettra aux jeunes de s’impliquer pour tous les temps de vie quotidienne (repas, vaisselle, etc.)

Ce séjour est un moyen de dépayser les jeunes, qui pour la plupart n’ont jamais vu la mer et de leur faire découvrir de nouvelles activités.

Cette semaine va leurs permettre de sortir du cadre familial, de faire de nouvelles découvertes, de voyager dans des lieux différents. Les enfants se retrouvent en groupe, ils apprennent à vivre ensemble, à réaliser les tâches quotidiennes.

Et ce tout sans téléphone portable ! Juste 1h00 par jour afin de donner des nouvelles aux familles.

