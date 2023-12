ATELIER MASSAGE GUA SHA Capestang, 18 janvier 2024, Capestang.

Capestang Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18

fin : 2024-01-18

ATELIER MASSAGE GUA SHA DU VISAGE

Karine Choné, socio-esthéticienne, propose plusieurs ateliers « massage Gua Sha du visage » le jeudi 18 janvier 2024 à 9h, 10h30, 14h30, 16h et 18h..

Venez découvrir, comment booster l’éclat du teint, lisser et raffermir les traits, se relaxer… et cela dans une atmosphère conviviale !

Places limitées (Lo Castel se réserve le droit d’annuler un atelier si le quota n’est pas atteint)

Pensez à vous inscrire

.

Capestang 34310 Hérault Occitanie



