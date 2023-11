ATELIER PAPIER Capestang, 2 décembre 2023, Capestang.

Capestang,Hérault

Dans le cadre des journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie

Venez visitez l’Atelier Papier & Co à Capestang.

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

Capestang 34310 Hérault Occitanie



As part of the « Ateliers d?Artistes d?Occitanie » festival

Come and visit Atelier Papier & Co in Capestang

En el marco de las Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie (Jornadas de Talleres de Artistas Occitanos)

Venga a visitar el Atelier Papier & Co en Capestang

Im Rahmen der Tage der Ateliers d’Artistes d’Occitanie

Besuchen Sie das Atelier Papier & Co in Capestang

Mise à jour le 2023-11-10 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN