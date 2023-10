CINÉVILLAGE : CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE Capestang, 24 novembre 2023, Capestang.

Capestang,Hérault

Chronique d’une liaison passagère

De Emmanuel Mouret (2022)

Organisé par Arts et Terroirs en Languedoc

Cinévillage Organisé par Arts et Terroirs en Languedoc.

2023-11-24 19:30:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

Capestang 34310 Hérault Occitanie



Chronicle of a fleeting liaison

By Emmanuel Mouret (2022)

Organized by Arts et Terroirs en Languedoc

Cinévillage Organized by Arts et Terroirs en Languedoc

Crónica de un enlace fugaz

Por Emmanuel Mouret (2022)

Organizado por Arts et Terroirs en Languedoc

Cinévillage Organizado por Arts et Terroirs en Languedoc

Chronik einer vorübergehenden Affäre

Von Emmanuel Mouret (2022)

Organisiert von Arts et Terroirs en Languedoc

Cinévillage Organisiert von Arts et Terroirs en Languedoc

Mise à jour le 2023-10-11 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN