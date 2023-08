BALADE EN MOTO ÉLECTRIQUE DANS LES VIGNES Capestang, 21 octobre 2023, Capestang.

Capestang,Hérault

Rendez-vous au domaine de la Provenquière pour un épart en 2 roues au milieu des vignes avec votre guide Sylvain. Puis retour au domaine pour une visite et dégustation des vins..

2023-10-21 11:00:00 fin : 2023-10-21 14:00:00. .

Rendezvous at the Domaine de la Provenquière for a 2-wheeled tour of the vineyards with your guide Sylvain. Then return to the domaine for a visit and wine tasting.

Encuentro en el Domaine de la Provenquière para un paseo en 2 ruedas por los viñedos con su guía Sylvain. A continuación, regrese a la finca para una visita y degustación de vinos.

Treffen Sie sich auf dem Weingut La Provenquière, um mit Ihrem Reiseleiter Sylvain auf zwei Rädern durch die Weinberge zu fahren. Anschließend kehren Sie zum Weingut zurück, um die Weine zu besichtigen und zu verkosten.

