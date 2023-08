ATELIER DÉGUSTATION À LA BRASSERIE OPPIDUM Capestang, 22 août 2023, Capestang.

Capestang,Hérault

Découvrez les ateliers dégustation accords mets & bières avec le zythologue de la brasserie

Durée de l’atelier : 1h30, sur inscription.

2023-08-22 18:30:00

Capestang 34310 Hérault Occitanie



Discover our food & beer tasting workshops with the brewery’s zythologist

Workshop duration: 1h30, on registration

Descubra los talleres de degustación de comida y cerveza con el zitólogo de la cervecería

Duración del taller: 1h30, previa inscripción

Entdecken Sie die Workshops zur Verkostung von Speisen und Bieren mit dem Zythologen der Brauerei

Dauer des Workshops: 1,5 Stunden, nach Anmeldung

