MARCHÉ TRADITIONNEL DE CAPESTANG Capestang, 1 janvier 2024, Capestang.

Capestang Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Toute l’année le mercredi matin et dimanche matin de 7h30 à 13h30.

Toute l’année le mercredi matin et dimanche matin de 7h30 à 13h30

Mercredi matin et dimanche matin sur la place Jean Jaurès

A l’ombre des platanes, au pied de la collégiale Saint Etienne, le marché de Capestang vous accueille les mercredis et dimanches matins de 7h à 13h30 sur la place Jean Jaurès. On trouve de tout à Capestang, de la bouquiniste au marchand de vêtements ambulant, sans oublier des producteurs de légumes, de la charcuterie de montagne et des plats cuisinés…

Les mercredi, samedi et dimanche de 8h à 13h, sous la halle, un producteur de fruits et légumes s’installe pour profiter des produits de saison au goût du soleil !

.

Capestang 34310 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN