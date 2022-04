CAPERCAILLIE Condette, 23 avril 2022, Condette.

CAPERCAILLIE Centre de l’Entente Cordiale

1 Rue de la Source Condette

2022-04-23 – 2022-04-23

Centre de l’Entente Cordiale

1 Rue de la Source Condette Pas-de-Calais

Condette Créé en 1984, le groupe Capercaillie, « coq de bruyère » en écossais, est depuis plus de 30 ans un des groupes phares de la scène celtique mondiale.

Le groupe a su fusionner ses racines gaëliques aux influences contemporaines, mélangeant instruments modernes et anciens (clavier, basse, percussions, guitare, flûtes, fiddle, accordéon, uilleann-pipes…), alternant compositions et morceaux traditionnels, chantant à la fois en anglais et en gaëlique.

Tout public

Durée : 1H10

A 20h00

De 3 à 12€00

Théâtre Elisabéthain

+33 3 21 21 73 65 http://www.chateau-hardelot.fr/

