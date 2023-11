L’ENVOLÉE – QUAND LES CORBEAUX AURONT DES DENTS Capendu, 9 mars 2024, Capendu.

Capendu,Aude

THÉÂTRE D’OBJET ET MARIONNETTE avec L’ESPÈCE DE COMPAGNIE (31)

JEUNE PUBLIC + 7 ANS

DURÉE 55 MIN

Cet hiver, aux Monts Perdus, il fait froid, il fait faim. Les corbeaux se meurent. Mais Tok, corbillat héroïque, part à la recherche des Princes Gris, car une légende dit qu’autrefois ils chassaient ensemble et qu’aucun corbac ne mourait de faim. Mais qui sont ces Princes Gris, où sont ils ? Et comment traverser le territoire des deux pattes sans y laisser quelques plumes ? Quand les corbeaux auront des dents… C’est la quête un peu folle d’un corbeau inconscient. C’est une légende oubliée et des Princes Gris disparus. C’est du maïs qui « croisse » et des corneilles qui « décroassent ». C’est Charles Ingalls qui refait le toit de sa niche. C’est un bar où se disent des vérités plus qu’approximatives. C’est une partie de chasse à balles perdues. C’est la beauté cachée des nuisibles. C’est un corbeau qui mourrait de faim. C’est un corbeau qui trouve des dents… C’est aussi et surtout un spectacle poéticoécolodéjanté où l’on se rit de la grande difficulté que nous avons, nous, deux pattes, à partager, à cohabiter, à coexister avec les créatures sauvages….

2024-03-09 17:00:00 fin : 2024-03-09 . EUR.

OBJECT AND MARIONET THEATRE with L?ESPÈCE DE COMPAGNIE (31)

YOUNG AUDIENCE + 7 YEARS

DURATION 55 MIN

This winter, in the Lost Mountains, it’s cold and hungry. The crows are dying. But Tok, a heroic crow, sets out to find the Grey Princes, for legend has it that they once hunted together and no crow ever starved to death. But who are these Grey Princes, and where are they? And how do you cross the territory of both legs without leaving a few feathers behind? When crows have teeth? This is the mad quest of an unconscious raven. It’s about a forgotten legend and the lost Grey Princes. It’s corn that « grows » and crows that « stall ». It’s Charles Ingalls re-roofing his doghouse. It’s a bar where the truths are told in the most approximate terms. It’s a hunting party with stray bullets. It’s the hidden beauty of pests. It’s a crow that was starving. It’s a crow that finds teeth? It’s also, and above all, a poetic-eco-déjanté show in which we laugh at the great difficulty we two-leggeds have in sharing, cohabiting and coexisting with wild creatures?

TEATRO OBJETO Y MARIONETTE con L’ESPÈCE DE COMPAGNIE (31)

PÚBLICO JOVEN + 7 AÑOS

DURACIÓN 55 MIN

Este invierno, en las Montañas Perdidas, hace frío y hay hambre. Los cuervos se mueren. Pero Tok, un cuervo heroico, parte en busca de los Príncipes Grises, porque cuenta la leyenda que en el pasado cazaron juntos y ningún cuervo murió de hambre. Pero, ¿quiénes son esos Príncipes Grises y dónde están? ¿Y cómo cruzar el territorio con los dos pies sin dejarse unas cuantas plumas? ¿Cuándo tendrán dientes los cuervos? Esta es la búsqueda un poco loca de un cuervo inconsciente. Trata de una leyenda olvidada y de los Príncipes Grises perdidos. Es maíz que « crece » y cuervos que « se estancan ». Es Charles Ingalls volviendo a techar su caseta de perro. Es un bar donde se dicen más de unas cuantas verdades. Es un juego de atrapar y soltar. Es la belleza oculta de las plagas. Es un cuervo que se muere de hambre. Es un cuervo que encuentra dientes.. Es también, y sobre todo, un espectáculo poético e ingenioso que se ríe de la gran dificultad que tenemos los seres de dos patas para compartir, cohabitar y convivir con las criaturas salvajes?

THÉÂÂTRE D’OBJET ET MARIONNETTE mit L?ESPÈCE DE COMPAGNIE (31)

JUNGES PUBLIKUM + 7 JAHRE

DAUER 55 MIN

In diesem Winter, in den Verlorenen Bergen, ist es kalt und hungrig. Die Krähen sterben. Aber Tok, eine heldenhafte Krähe, macht sich auf die Suche nach den Grauen Prinzen, denn eine Legende besagt, dass sie früher gemeinsam jagten und keine Krähe verhungerte. Aber wer sind diese Grauen Prinzen, wo sind sie? Und wie kann man das Gebiet mit beiden Beinen durchqueren, ohne ein paar Federn zu lassen? Wenn die Krähen Zähne haben? Dies ist die verrückte Suche eines ahnungslosen Raben. Es geht um eine vergessene Legende und verschwundene graue Prinzen. Es geht um Mais, der « wächst » und Krähen, die « abfallen ». Es ist Charles Ingalls, der das Dach seiner Hundehütte neu eindeckt. Es ist eine Bar, in der mehr als nur ungefähre Wahrheiten ausgesprochen werden. Es ist ein Jagdausflug mit verirrten Kugeln. Es ist die verborgene Schönheit der Schädlinge. Es ist ein Rabe, der verhungern würde. Ein Rabe, der Zähne findet? Es ist auch und vor allem eine poetisch-coole Show, in der wir über die großen Schwierigkeiten lachen, die wir Zweibeiner haben, mit wilden Kreaturen zu teilen, zusammenzuleben und zu koexistieren

