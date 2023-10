L’ENVOLÉE – PARFOIS J’AIMERAIS AVOIR UNE FAMILLE COMME CELLE DE LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE Capendu, 1 mars 2024, Capendu.

Capendu,Aude

THÉÂTRE avec HECHO EN CASA (64)

ADOS ADULTES

DURÉE 1H20

D’après le roman de Hernán Casciari « Un peu de respect, j’suis ta mère ». C’est l’histoire d’une famille argentine de classe moyenne qui vit à Mercedes, dans la proche banlieue de Buenos Aires. Mirta Bertotti, femme au foyer, vit entourée d’un mari au chômage et de trois enfants en pleine crise d’adolescence. Elle doit gérer au quotidien

une famille complètement loufoque et déjantée. Pour ne pas devenir folle, Mirta Bertotti décide de créer son blog, afin de partager sa vie de dingue avec des milliers d’internautes.

Spectacle franco espagnol surtitré..

2024-03-01 20:30:00 fin : 2024-03-01 . EUR.

Capendu 11700 Aude Occitanie



THEATRE with HECHO EN CASA (64)

TEENAGERS ADULTS

RUNNING TIME 1H20

Based on Hernán Casciari?s novel « Un peu de respect, j?suis ta mère ». This is the story of a middle-class Argentine family living in Mercedes, a suburb of Buenos Aires. Mirta Bertotti, a housewife, lives with her unemployed husband and three children in the throes of adolescence. On a daily basis, she has to deal with

a family that’s completely crazy and wacky. To keep from going crazy, Mirta Bertotti decides to set up a blog to share her crazy life with thousands of Internet users.

French-Spanish show with surtitles.

TEATRO con HECHO EN CASA (64)

ADOLESCENTES ADULTOS

DURACIÓN 1H20

Basada en la novela de Hernán Casciari Un peu de respect, j?suis ta mère. Es la historia de una familia argentina de clase media que vive en Mercedes, en las afueras de Buenos Aires. Mirta Bertotti, ama de casa, vive con su marido en paro y tres hijos que atraviesan una crisis de adolescencia. A diario, tiene que lidiar con

una familia completamente desquiciada. Para no volverse loca, Mirta Bertotti decide crear un blog para compartir su alocada vida con miles de internautas.

Espectáculo franco-español con sobretítulos.

THEATER mit HECHO EN CASA (64)

ADOS ERWACHSENE

DAUER 1 STD. 20 MIN

Nach dem Roman von Hernán Casciari « Ein bisschen Respekt, ich bin deine Mutter ». Es ist die Geschichte einer argentinischen Familie aus der Mittelschicht, die in Mercedes, einem Vorort von Buenos Aires, lebt. Die Hausfrau Mirta Bertotti lebt umgeben von einem arbeitslosen Ehemann und drei Kindern in der Pubertät. Sie muss sich täglich um Folgendes kümmern

eine völlig verrückte und durchgeknallte Familie. Um nicht verrückt zu werden, beschließt Mirta Bertotti, einen Blog einzurichten, um Tausende von Internetnutzern an ihrem verrückten Leben teilhaben zu lassen.

Spanisch-französische Aufführung mit Übertiteln.

Mise à jour le 2023-10-13 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme