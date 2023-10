L’ENVOLÉE – LES FOUTEURS DE JOIE, NOS COURSES FOLLES Capendu, 9 février 2024, Capendu.

Capendu,Aude

CHANSON À VOIS ET À ENTENDRE PAR LES FOUTEURS DE JOIE (59)

TOUT PUBLIC

DURÉE 1H10

« Nos spectacles sont un mélange de clownerie, de poésie et d’interrogations sincères sur le monde qui nous entoure. Il y a du feu, de l’eau, des chutes, des glissades, de la ouate, du rock. Les belles chansons nous fascinent, les imitations d’animaux nous amusent, la danse contemporaine ne nous effraie pas, les masques de théâtre nous excitent. C’est de la chanson à voir autant qu’à entendre ! » Dans ce nouveau spectacle, c’est en partie sur LA VITESSE que les Fouteurs de joie ont souhaité travailler. Nos courses folles sont multiples.

Le temps se rétrécit en même temps que les distances.

Bienvenue dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité. Un monde qui interroge Les Fouteurs de joie et qu’ils ont choisi d’en-chanter. Le temps d’un spectacle, on prend le temps de gouter chaque instant, d’observer une pluie de sacs plastiques, de mettre un peu de légèreté dans nos idées noires, un peu de sérieux dans nos fanfaronnades..

Capendu 11700 Aude Occitanie



SONG TO BE SEEN AND HEARD BY LES FOUTEURS DE JOIE (59)

FOR ALL

RUNNING TIME 1H10

« Our shows are a mix of clowning, poetry and sincere questions about the world around us. There’s fire, water, falls, slides, absorbent cotton and rock. The beautiful songs fascinate us, the animal imitations amuse us, the contemporary dance doesn’t scare us, the theatrical masks excite us. It’s a song to see as much as to hear! In this new show, Les Fouteurs de joie focus in part on SPEED. Our mad races are multiple.

Time is shrinking along with distance.

Welcome to the world of instantaneity and connectivity. A world that Les Fouteurs de joie have chosen to enchant. For the duration of a show, we take the time to savor each moment, to observe a shower of plastic bags, to put a little lightness into our dark thoughts, a little seriousness into our boasts.

CANCIÓN PARA SER VISTO Y OÍDO POR LES FOUTEURS DE JOIE (59)

PARA TODOS

DURACIÓN 1H10

« Nuestros espectáculos son una mezcla de payasadas, poesía y preguntas sinceras sobre el mundo que nos rodea. Hay fuego, agua, cascadas, toboganes, algodón y rock. Las bellas canciones nos fascinan, las imitaciones de animales nos divierten, la danza contemporánea no nos asusta, las máscaras teatrales nos emocionan. Es una canción para ver y oír En este nuevo espectáculo, Les Fouteurs de joie han querido trabajar en parte sobre la VELOCIDAD. Nuestras prisas locas son múltiples.

El tiempo se acorta junto con las distancias.

Bienvenidos al mundo de la inmediatez y la conectividad. Es un mundo que Les Fouteurs de joie cuestionan, y que han elegido encantar. Durante un espectáculo, nos tomamos el tiempo de saborear cada instante, de observar una lluvia de bolsas de plástico, de poner un poco de ligereza en nuestros pensamientos oscuros, un poco de seriedad en nuestros alardes.

LIED ZUM SEHEN UND HÖREN VON LES FOUTEURS DE JOIE (59)

ALLES PUBLIKUM

DAUER 1 STD. 10 MIN

« Unsere Shows sind eine Mischung aus Clownerie, Poesie und ehrlichen Fragen über die Welt, die uns umgibt. Es gibt Feuer, Wasser, Stürze, Rutschen, Watte und Rock. Schöne Lieder faszinieren uns, Tierimitationen amüsieren uns, zeitgenössischer Tanz schreckt uns nicht ab, Theatermasken erregen uns. Es ist ein Lied, das man sehen und hören kann » In diesem neuen Stück wollen die Fouteurs de joie teilweise an der Geschwindigkeit arbeiten. Unsere verrückten Rennen sind vielfältig.

Die Zeit schrumpft zusammen mit den Entfernungen.

Willkommen in der Welt des Augenblicks und der Konnektivität. Eine Welt, die Les Fouteurs de joie in Frage stellt und die sie zu verzaubern beschlossen haben. Während einer Aufführung nimmt man sich die Zeit, jeden Moment zu genießen, einen Regen aus Plastiktüten zu beobachten, ein wenig Leichtigkeit in unsere dunklen Gedanken zu bringen und ein wenig Ernsthaftigkeit in unsere Prahlereien.

