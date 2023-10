L’ENVOLÉE – POURQUOI VOUS ALLEZ ADORER LA DANSE CONTEMPORAINE ! OU PAS Capendu, 3 février 2024, Capendu.

Capendu,Aude

CONFERENCE DANSÉE PAR LE COLLECTIF L.A.C (11)

TOUT PUBLIC + 12 ANS

DURÉE 1H15

Deux chorégraphes proposent une conférence-spectacle sur les mystères de la danse contemporaine. Elles s’adressent d’abord à ceux qui pensent qu’ils n’ont jamais rien compris à la danse contemporaine. Elles leur parlent des danses qui ont traversé le temps et ont façonné l’évolution de la danse jusqu’à aujourd’hui. Elles parlent

des danses qu’elles connaissent, pratiquent ou ont traversées au cours de leur carrière. Elles donnent surtout des clés de compréhension, dans l’espoir de tordre le coup à quelques clichés sur la danse contemporaine : Mais pourquoi donc les danseuses contemporaines se trainent-elles toujours par terre ? Et pourquoi faut-il donc

qu’il y en ait toujours un qui se retrouve à poils ?

Pour déconstruire ces idées reçues, elles mettent en scène les dessous de la fabrique de la danse pour mieux percevoir comment naît un geste ; comment se compose une danse ou comment s’élabore un concept.

Première partie proposée par les élèves de la section danse Adulte du Conservatoire..

2024-02-03 20:30:00

Capendu 11700 Aude Occitanie



CONFERENCE DANCE BY COLLECTIF L.A.C (11)

ALL AUDIENCES + 12 YEARS

DURATION 1H15

Two choreographers offer a lecture-performance on the mysteries of contemporary dance. First, they address those who think they have never understood anything about contemporary dance. They tell them about the dances that have stood the test of time and shaped the evolution of dance right up to the present day. They talk about

dances they know, practice or have experienced in the course of their careers. Above all, they provide keys to understanding, in the hope of dispelling a number of clichés about contemporary dance: Why do contemporary dancers always drag themselves along the floor? And why is it that

and why does someone always have to be naked?

To deconstruct these preconceived ideas, they take a look behind the scenes of the dance factory, to get a better idea of how a gesture is born, how a dance is composed and how a concept is developed.

First part presented by students from the Conservatoire?s adult dance section.

CONFERENCIA BAILADA POR COLLECTIF L.A.C (11)

TODOS LOS PÚBLICOS + 12 AÑOS

DURACIÓN 1H15

Dos coreógrafos ofrecen una conferencia-espectáculo sobre los misterios de la danza contemporánea. Comienzan dirigiéndose a aquellos que piensan que nunca han entendido nada de la danza contemporánea. Les hablan de las danzas que han resistido el paso del tiempo y han marcado la evolución de la danza hasta nuestros días. Hablan de

danzas que conocen, practican o han experimentado a lo largo de su carrera. Sobre todo, dan claves de comprensión, con la esperanza de disipar algunos tópicos sobre la danza contemporánea: ¿Por qué los bailarines contemporáneos siempre se arrastran por el suelo? ¿Y por qué

¿Y por qué siempre tiene que haber alguien desnudo?

Para deconstruir estas ideas preconcebidas, nos llevan entre bastidores de la fábrica de la danza para hacernos una mejor idea de cómo nace un gesto, cómo se compone una danza y cómo se desarrolla un concepto.

La primera parte está interpretada por alumnos de la sección de danza para adultos del Conservatorio.

GETANZTE KONFERENZ DES KOLLEKTIVS L.A.C (11)

ALLE ZUSCHAUER + 12 JAHRE

DAUER 1 STD. 15 MIN

Zwei Choreografen bieten eine Konferenz-Show über die Geheimnisse des zeitgenössischen Tanzes. Sie wenden sich zunächst an diejenigen, die glauben, dass sie nie etwas vom zeitgenössischen Tanz verstanden haben. Sie erzählen ihnen von den Tänzen, die die Zeit überdauert und die Entwicklung des Tanzes bis heute geprägt haben. Sie sprechen

von den Tänzen, die sie kennen, praktizieren oder im Laufe ihrer Karriere durchlaufen haben. Sie geben vor allem Schlüssel zum Verständnis, in der Hoffnung, mit einigen Klischees über den zeitgenössischen Tanz aufzuräumen: Warum krümmen sich zeitgenössische Tänzerinnen immer auf dem Boden? Und warum ist es so wichtig, dass

immer einer von ihnen nackt sein?

Um diese Vorurteile zu entkräften, werfen sie einen Blick hinter die Kulissen der Tanzfabrik und zeigen, wie eine Geste entsteht, wie sich ein Tanz zusammensetzt oder wie ein Konzept ausgearbeitet wird.

Der erste Teil des Abends wird von den Schülern der Tanzabteilung des Konservatoriums gestaltet.

