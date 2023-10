L’ENVOLÉE – CENT MÈTRES PAPILLON RÉCIT D’UN NAGEUR Capendu, 27 janvier 2024, Capendu.

Capendu,Aude

THÉÂTRE SEUL EN SCENE par le COLLECTIF COLETTE (34)

TOUT PUBLIC + 12 ANS

DURÉE 1H

Cent Mètres Papillon raconte l’histoire de Larie, un adolescent épris de natation. Il nage et questionne « la glisse ».

Il suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de vertiges. Au rythme de rudes entrainements, et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être un grand

champion. Son récit témoigne de ses joies et de ses doutes, « au fil de l’eau ».

Ici se joue l’étonnant parcours d’un nageur de haut niveau. C’est aussi l’histoire de Maxime Taffanel, nageur de haut niveau devenu comédien, l’histoire de son corps poisson devenu corps de scène, happé par le chant des sirènes..

2024-01-27 20:30:00 fin : 2024-01-27 . EUR.

Capendu 11700 Aude Occitanie



THÉÂTRE SEUL EN SCENE by COLLECTIF COLETTE (34)

ALL AUDIENCES + 12 YEARS

DURATION 1H

Cent Mètres Papillon tells the story of Larie, a teenager with a passion for swimming. He swims and questions « the glide ».

He follows the current in search of sensations, intensity and vertigo. Through tough training sessions and grueling competitions, he dreams of becoming a great

champion. His story bears witness to his joys and doubts, « as the water flows ».

This is the astonishing story of a top-level swimmer. It’s also the story of Maxime Taffanel, top-level swimmer turned actor, the story of his fish body turned stage body, caught up in the siren song.

THÉÂTRE SEUL EN SCENE de COLLECTIF COLETTE (34)

TODOS LOS PÚBLICOS + 12 AÑOS

DURACIÓN 1H

Cent Mètres Papillon cuenta la historia de Larie, un adolescente apasionado por la natación. Nada y se cuestiona « el deslizamiento ».

Sigue la corriente en busca de sensaciones, intensidad y vértigo. A través de duras sesiones de entrenamiento y agotadoras competiciones, sueña con convertirse en un gran

campeón. Su historia es testigo de sus alegrías y dudas, « mientras el agua fluye ».

Esta es la asombrosa historia de un nadador de alto nivel. También es la historia de Maxime Taffanel, un nadador de alto nivel convertido en actor, la historia de su cuerpo de pez convertido en cuerpo escénico, atrapado por el canto de las sirenas.

THEATER ALLEINE IN SZENE von COLLECTIF COLETTE (34)

ALLE ZUSCHAUER + 12 JAHRE

DAUER 1 STD

Cent Mètres Papillon erzählt die Geschichte von Larie, einem schwimmbegeisterten Teenager. Er schwimmt und hinterfragt das « Gleiten ».

Er folgt der Strömung auf der Suche nach Gefühlen, Intensität und Schwindel. In harten Trainings und anstrengenden Wettkämpfen träumt er davon, ein großer Schwimmer zu werden

champion zu werden. Seine Erzählung zeugt von seinen Freuden und Zweifeln, « am Lauf des Wassers ».

Hier spielt sich der erstaunliche Weg eines Spitzenschwimmers ab. Es ist auch die Geschichte von Maxime Taffanel, der vom Spitzenschwimmer zum Schauspieler wurde, die Geschichte seines Fischkörpers, der zum Bühnenkörper wurde und vom Gesang der Sirenen erfasst wurde.

Mise à jour le 2023-10-13 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme