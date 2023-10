L’ENVOLÉE – CHRISTIAN OLIVIER ET FRANK MARTY EN 1ÈRE PARTIE Capendu, 15 décembre 2023, Capendu.

Capendu,Aude

CHANSON FRANÇAISE

TOUT PUBLIC + 12 ANS

DURÉE 2H00

Il était une fois, donc, un homme au galurin noir et à la gorge rauque, Christian Olivier, poète, chanteur, compositeur, conteur, sculpteur, auteur, écrivain, musicien, graphiste, homme-orchestre et chef de gang. De Têtes Raides en Chats Pelés, de Prévert en Vian, le parcours de cet inclassable et inlassable iconoclaste, a toujours été guidé par la poésie. Pas étonnant qu’il soit un jour tombé tête (raide) la première, amoureux des poètes russes du XXème siècle. Jusqu’à en faire un bouquin, plusieurs spectacles et, ce qui nous préoccupe aujourd’hui, un disque de chansons. Car Le ça est le ça, le nouvel album solo de l’olibrius, n’est ni une anthologie de la littérature soviétique, ni un bréviaire révolutionnaire.

Mais bien une oeuvre poétique et musicale accessible à tous, qui s’inscrit à merveille dans la lignée artistique de Christian Olivier, têtue, rude, lyrique.

1ère partie Frank Marty – Fils de Llewyn

Le nouveau projet de Frank Marty est inspiré de Llewyn, folksinger dans le film des frères Coen, Inside Llewyn Davis. Bercé par les grands de la chanson française et les musiques américaines, il chante ainsi la Folk dans la langue de Brassens plutôt que celle de Dylan

18h : rencontre les artistes dans la médiathèque.

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

Capendu 11700 Aude Occitanie



FRENCH SONG

ALL AUDIENCES + 12 YEARS

DURATION 2H00

Once upon a time, there was a man with a black galurin and a hoarse throat, Christian Olivier, poet, singer, composer, storyteller, sculptor, author, writer, musician, graphic artist, one-man band and gang leader. From Têtes Raides to Chats Pelés, from Prévert to Vian, the career of this unclassifiable and tireless iconoclast has always been guided by poetry. No wonder he fell head over heels in love with twentieth-century Russian poets. He even went so far as to write a book about them, put on several shows and, as we’re concerned today, record a series of songs. For Le ça est le ça, the olibrius? new solo album, is neither an anthology of Soviet literature nor a revolutionary breviary.

Rather, it is a poetic and musical work accessible to all, perfectly in keeping with Christian Olivier?s artistic lineage: stubborn, rough, lyrical.

part 1 Frank Marty ? Son of Llewyn

Frank Marty?s new project is inspired by Llewyn, the folksinger in the Coen brothers? film Inside Llewyn Davis. Lulled by the greats of French chanson and American music, he sings folk in the language of Brassens rather than Dylan

6pm: meet the artists in the media library

CHANSON FRANCÉS

TODOS LOS PÚBLICOS + 12 AÑOS

DURACIÓN 2H00

Érase una vez un hombre de galurina negra y garganta ronca, Christian Olivier, poeta, cantante, compositor, narrador, escultor, autor, escritor, músico, artista gráfico, hombre orquesta y jefe de una banda. De Têtes Raides a Chats Pelés, de Prévert a Vian, la carrera de este iconoclasta inclasificable e incansable siempre ha estado guiada por la poesía. No es de extrañar que se enamorara perdidamente de los poetas rusos del siglo XX. Tanto que los convirtió en un libro, varios espectáculos y, lo que hoy nos ocupa, en un disco de canciones. Pues Le ça est le ça, el nuevo álbum en solitario de Olibrius, no es ni una antología de la literatura soviética ni un breviario revolucionario.

Se trata más bien de una obra poética y musical accesible a todos, perfectamente acorde con la tradición artística obstinada, áspera y lírica de Christian Olivier.

parte 1 Frank Marty ? Hijo de Llewyn

El nuevo proyecto de Frank Marty se inspira en Llewyn, el cantante popular de la película de los hermanos Coen Inside Llewyn Davis. Arrullado por los grandes de la chanson francesa y de la música americana, canta folk en el lenguaje de Brassens más que en el de Dylan

18.00 h: encuentro con los artistas en la mediateca

FRANZÖSISCHES CHANSON

ALLE ZUSCHAUER + 12 JAHRE

DAUER 2H00

Es war also einmal ein Mann mit schwarzem Galurin und rauer Kehle, Christian Olivier, Dichter, Sänger, Komponist, Erzähler, Bildhauer, Autor, Schriftsteller, Musiker, Grafiker, Ein-Mann-Orchester und Bandenchef. Von Têtes Raides bis Chats Pelés, von Prévert bis Vian, der Weg dieses unklassifizierbaren und unermüdlichen Ikonoklasten war immer von der Poesie geleitet. Kein Wunder, dass er sich eines Tages kopfüber in die russischen Dichter des 20. Jahrhunderts verliebt. Jahrhunderts, bis er ein Buch, mehrere Aufführungen und, was uns heute beschäftigt, eine CD mit Liedern daraus gemacht hat. Le ça est le ça, das neue Soloalbum des Olibrius, ist weder eine Anthologie der sowjetischen Literatur noch ein revolutionäres Brevier.

Es ist ein poetisches und musikalisches Werk für jedermann, das sich wunderbar in die künstlerische Linie von Christian Olivier einfügt: eigensinnig, rau, lyrisch.

1. Teil Frank Marty ? Der Sohn von Llewyn

Frank Martys neues Projekt ist von Llewyn inspiriert, dem Folksinger im Film der Coen-Brüder, Inside Llewyn Davis. Von den Größen des französischen Chansons und der amerikanischen Musik in die Wiege gelegt, singt er so Folk in der Sprache von Brassens statt in der von Dylan

18 Uhr: Treffen mit den Künstlern in der Mediathek

