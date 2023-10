L’ENVOLÉE – JAZZ MAGIC Capendu, 9 décembre 2023, Capendu.

MAGIE IMPROVISÉE – VERTIGE VISUEL & MUSICAL – COMPAGNIE BLIZZARD CONCEPT (31)

TOUT PUBLIC + 10 ANS

DURÉE 1H

Deux pratiques différentes pleines de concordances, et deux personnalités pour nous les présenter. Dans l’arène, un magicien et un musicien font le pont entre leurs deux disciplines, se renvoyant la balle avec humour et décontraction, offrant au public une joute verbale tant visuelle que sonore.

Et tout au long du spectacle, une conversation sur l’art d’improviser guidée par les émotions avec le public et bien sûr la magie, de surprises en surprises….

2023-12-09 19:00:00

Capendu 11700 Aude Occitanie



IMPROVISED MAGIC – VISUAL & MUSICAL VERTIGO – COMPAGNIE BLIZZARD CONCEPT (31)

ALL AUDIENCES + 10 YEARS

DURATION 1H

Two different practices full of concordances, and two personalities to present them to us. In the arena, a magician and a musician bridge the gap between their two disciplines, passing the ball back and forth with humor and casualness, offering the audience a verbal joust that is as much visual as it is sonic.

And throughout the show, a conversation about the art of emotionally-driven improvisation with the audience and, of course, magic, from surprise to surprise?

MAGIA IMPROVISADA – VÉRTIGO VISUAL Y MUSICAL – COMPAGNIE BLIZZARD CONCEPT (31)

TODOS LOS PÚBLICOS + 10 AÑOS

DURACIÓN 1H

Dos prácticas diferentes llenas de similitudes, y dos personalidades para presentárnoslas. En la arena, un mago y un músico tienden puentes entre sus dos disciplinas, pasándose la pelota de un lado a otro con humor y desenfado, ofreciendo al público una justa verbal a la vez visual y auditiva.

Y a lo largo del espectáculo, una conversación con el público sobre el arte de la improvisación guiada por la emoción y, por supuesto, la magia, de sorpresa en sorpresa..

IMPROVISIERTE MAGIE – VISUELLER UND MUSIKALISCHER SCHWINDEL – COMPAGNIE BLIZZARD CONCEPT (31)

ALLE ZUSCHAUER + 10 JAHRE

DAUER 1 STD

Zwei verschiedene Praktiken voller Übereinstimmungen und zwei Persönlichkeiten, die sie uns präsentieren. In der Arena schlagen ein Zauberer und ein Musiker eine Brücke zwischen ihren beiden Disziplinen, indem sie sich mit Humor und Lockerheit den Ball zuspielen und dem Publikum ein visuelles und akustisches Wortgefecht bieten.

Und während der gesamten Show wird ein Gespräch über die Kunst der emotional geleiteten Improvisation mit dem Publikum und natürlich der Magie geführt, von Überraschung zu Überraschung

