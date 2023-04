L’ENVOLÉE – INDICIBLES TERRITOIRES ET SOIRÉE DE CLÔTURE AVEC JANES ROMANES 63 Avenue des Anciens Combattants, 27 mai 2023, Capendu.

Spectacle avec A.S.B.L. POLYPLURIEL (FR, SIU, BEL) à 19h puis concert à 21h pour la soirée de clôture avec JANES ROMANES.

Dans le cadre de la saison culturelle de Carcassonne Agglo, « L’Envolée ».

Indicibles territoires

Tour à tour sous le vent, face à la pente ou dans un tourbillon cosmopolite, trois conteuses ont arpenté leurs territoires.

Sont-ils faits de langues, de chairs, de silences, d’instants, de reliefs, d’odeurs ? Sont-ils changeants, multiples ? Quels en

sont les limites, les mythes, les espoirs ? Les conteuses ont tissé leurs paroles autour de la question : “C’est quoi mon territoire ? Racine ? Ancre ? Mycellium ?…” Après une riche récolte de témoignages dont on entend quelques exemples dans la bande son qui égraine le spectacle, elles content des histoires, un chemin de tolérance et

de bienveillance.

Janes Romanes est un quatuor de musique tsigane dont le répertoire fusionne les musiques traditionnelles de

Transylvanie, le swing et le flamenco. Il est porté par la voix d’or de Gavril Borki.

Durée : 1h30 + soirée. Tout public

Le petit + : spectacle dans la salle à 19h00 suivi d’un repas musical en extérieur avec Janes Romanes. Food truck sur place.

2023-05-27 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-27 . EUR.

63 Avenue des Anciens Combattants

Capendu 11700 Aude Occitanie



Show with A.S.B.L. POLYPLURIEL (FR, SIU, BEL) at 7pm then concert at 9pm for the closing night with JANES ROMANES.

As part of the cultural season of Carcassonne Agglo, « L’Envolée ».

Indescribable territories

Alternately under the wind, facing the slope or in a cosmopolitan whirlwind, three storytellers have surveyed their territories.

Are they made of languages, flesh, silences, moments, reliefs, smells? Are they changing, multiple? What are the

are the limits, the myths, the hopes? The storytellers have woven their words around the question: « What is my territory? Root? Anchor? Mycellium?… » After a rich collection of testimonies of which we hear some examples in the soundtrack that peppers the show, they content stories, a path of tolerance and

of benevolence

Janes Romanes is a gypsy music quartet whose repertoire fuses traditional music from Transylvania, swing and

Transylvania, swing and flamenco. It is carried by the golden voice of Gavril Borki.

Duration: 1h30 + evening. All public

The little + : show in the hall at 7pm followed by a musical meal outside with Janes Romanes. Food truck on site

Espectáculo con A.S.B.L. POLYPLURIEL (FR, SIU, BEL) a las 19:00 horas y luego concierto a las 21:00 horas para la noche de clausura con JANES ROMANES.

En el marco de la temporada cultural de Carcassonne Agglo, « L’Envolée ».

Territorios indescriptibles

Por turnos, bajo el viento, frente a la pendiente o en un torbellino cosmopolita, tres narradores han inspeccionado sus territorios.

¿Están hechos de lenguas, de carne, de silencios, de momentos, de relieves, de olores? ¿Son cambiantes, múltiples? ¿Cuáles son sus

¿Cuáles son los límites, los mitos, las esperanzas? Los narradores han tejido sus palabras en torno a la pregunta: « ¿Cuál es mi territorio? ¿Raíz? ¿Ancla? ¿Micelio? Tras una rica colección de testimonios, algunos de los cuales se pueden escuchar en la banda sonora que recorre el espectáculo, cuentan historias, un camino de tolerancia y

de tolerancia y benevolencia

Janes Romanes es un cuarteto de música gitana cuyo repertorio fusiona la música tradicional de Transilvania, el swing y el jazz

Transilvania, swing y flamenco. Lo lleva la voz de oro de Gavril Borki.

Duración: 1h30 + tarde. Todos los públicos

El pequeño extra: espectáculo en la sala a las 19 horas seguido de una comida musical en el exterior con Janes Romanes. Camión de comida en el lugar

Aufführung mit A.S.B.L. POLYPLURIEL (FR, SIU, BEL) um 19 Uhr und anschließend um 21 Uhr ein Konzert zum Abschlussabend mit JANES ROMANES.

Im Rahmen der Kultursaison von Carcassonne Agglo, « L’Envolée ».

Unaussprechliche Gebiete

Abwechselnd im Wind, mit Blick auf den Hang oder in einem kosmopolitischen Wirbel haben drei Erzählerinnen ihre Territorien durchstreift.

Bestehen sie aus Sprache, Fleisch, Schweigen, Augenblicken, Reliefs, Gerüchen? Sind sie veränderlich, vielfältig? Was sind sie?

wo liegen die Grenzen, die Mythen, die Hoffnungen? Die Erzählerinnen haben ihre Worte um die Frage gewoben: « Was ist mein Territorium? Wurzel? Anker ? Mycellium?… » Nach einer reichen Sammlung von Zeugnissen, von denen einige Beispiele in der Tonspur zu hören sind, die das Stück durchzieht, geben sie Geschichten zum Besten, einen Weg der Toleranz und

des Wohlwollens

Janes Romanes ist ein Zigeunermusik-Quartett, dessen Repertoire die traditionelle Musik von Transsilvanien mit der von Polen verschmilzt

Transsylvanien, Swing und Flamenco verbindet. Es wird von der goldenen Stimme Gavril Borkis getragen.

Dauer: 1,5 Stunden + Abendveranstaltung. Alle Altersgruppen

Das kleine +: Aufführung im Saal um 19.00 Uhr, gefolgt von einem musikalischen Essen im Freien mit Janes Romanes. Foodtruck vor Ort

