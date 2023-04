L’ENVOLÉE – ENSEMBLE LES CORDES DES 4 VENTS 63 Avenue des Anciens Combattants, 12 mai 2023, Capendu.

Concert avec l’ASSOCIATION LES CORDES À 4 VENTS (11)

Dans le cadre de la saison culturelle de Carcassonne Agglo, « L’Envolée ».

Créé il y a presque 30 ans par Chris Peto, puis dirigé par William Hedley pendant 10 ans, l’ensemble “Les cordes des quatre vents” sillonne l’Aude, voire au-delà, pour faire partager son amour de la musique. Défiant les frontières, dont celle artificielle entre musiciens amateurs et professionnels, en regroupant des musiciens de nationalités diverses, cet ensemble met sur un plan équivalent son ambition de qualité artistique et son exigence de fraternité. Dirigé en 2023 par Jean-Pierre Néré, professeur au conservatoire de Carcassonne Agglo, l’ensemble vous proposera un programme alliant de grands tubes du répertoire et des découvertes plus insolites, et mettra en valeur quelques solistes de notre territoire. Le programme proposera des oeuvres de Vivaldi, Zelenka, Haendel, Bach, G. Beliczay, et Philippe Glass.

DISTRIBUTION

FLUTE : LUCILE GASCIARIONO.

TROMPETTE : ANDRÉ VIEU.

TROMPETTE : ERICE ROBERT.

TÉNOR : MICHAEL CROWTHER.

DIRECTION : JEAN-PIERRE NÉRÉ.

Durée : 1h30. Tout public.

2023-05-12 à 20:45:00 ; fin : 2023-05-12 . EUR.

63 Avenue des Anciens Combattants

Capendu 11700 Aude Occitanie



Concert with the ASSOCIATION LES CORDES À 4 VENTS (11)

As part of the cultural season of Carcassonne Agglo, « L’Envolée ».

Created almost 30 years ago by Chris Peto, then directed by William Hedley for 10 years, the ensemble « Les cordes des quatre vents » travels throughout the Aude region, and even beyond, to share its love of music. Defying borders, including the artificial one between amateur and professional musicians, by bringing together musicians of various nationalities, this ensemble puts on an equivalent level its ambition of artistic quality and its requirement of fraternity. Directed in 2023 by Jean-Pierre Néré, professor at the conservatory of Carcassonne Agglo, the ensemble will propose a program combining great hits of the repertoire and more unusual discoveries, and will highlight some soloists of our territory. The program will feature works by Vivaldi, Zelenka, Handel, Bach, G. Beliczay, and Philippe Glass.

DISTRIBUTION

FLUTE: LUCILE GASCIARIONO.

TRUMPET : ANDRÉ VIEU.

TRUMPET : ERICE ROBERT.

TENOR : MICHAEL CROWTHER.

DIRECTION : JEAN-PIERRE NÉRÉ.

Duration : 1h30. All audiences

Concierto con la ASSOCIATION LES CORDES À 4 VENTS (11)

En el marco de la temporada cultural de Carcassonne Agglo, « L’Envolée ».

Creado hace casi 30 años por Chris Peto, y luego dirigido por William Hedley durante 10 años, el conjunto « Les cordes des quatre vents » viaja por toda la región del Aude y más allá para compartir su amor por la música. Desafiando las fronteras, incluida la artificial entre músicos aficionados y profesionales, al reunir a músicos de diferentes nacionalidades, este conjunto pone en pie de igualdad su ambición de calidad artística y su exigencia de fraternidad. Dirigido en 2023 por Jean-Pierre Néré, profesor del conservatorio de Carcassonne Agglo, el conjunto ofrecerá un programa que combinará grandes éxitos del repertorio y descubrimientos más insólitos, y pondrá de relieve a algunos solistas de nuestra región. El programa incluirá obras de Vivaldi, Zelenka, Haendel, Bach, G. Beliczay y Philippe Glass.

DISTRIBUCIÓN

FLAUTA: LUCILE GASCIARIONO.

TROMPETA: ANDRÉ VIEU.

TROMPETA: ERICE ROBERT.

TENOR : MICHAEL CROWTHER.

DIRECCIÓN : JEAN-PIERRE NÉRÉ.

Duración: 1h30. Todos los públicos

Konzert mit der ASSOCIATION LES CORDES À 4 VENTS (11)

Im Rahmen der Kultursaison von Carcassonne Agglo, « L’Envolée ».

Das vor fast 30 Jahren von Chris Peto gegründete und dann zehn Jahre lang von William Hedley geleitete Ensemble « Les cordes aux quatre vents » reist durch die Aude und sogar darüber hinaus, um seine Liebe zur Musik mit anderen zu teilen. Indem es Musiker verschiedener Nationalitäten vereint, trotzt das Ensemble Grenzen, darunter auch die künstliche Grenze zwischen Amateur- und Berufsmusikern, und setzt seine Ambitionen in Bezug auf künstlerische Qualität und seinen Anspruch auf Brüderlichkeit auf eine gleichwertige Ebene. Unter der Leitung von Jean-Pierre Néré, Professor am Konservatorium von Carcassonne Agglo, wird das Ensemble im Jahr 2023 ein Programm anbieten, das große Hits des Repertoires mit ungewöhnlicheren Entdeckungen verbindet und einige Solisten aus unserer Region hervorhebt. Das Programm wird Werke von Vivaldi, Zelenka, Händel, Bach, G. Beliczay und Philippe Glass bieten.

DISTRIBUTION

FLÖTE: LUCILE GASCIARIONO.

TROMPETE: ANDRÉ VIEU.

TROMPETE: ERICE ROBERT.

TENOR: MICHAEL CROWTHER.

DIREKTION: JEAN-PIERRE NÉRÉ.

Dauer: 1,5 Stunden. Alle Zuschauer

