Des souris et des hommes – Théâtre en liberté Capellia La Chapelle-sur-Erdre, dimanche 4 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-04 16:00 – 17:30

Gratuit : non 12 € / 8 € / Gratuit pour les moins de 12 ansRéservations : – helloasso.com- 07 81 29 93 76- enfantsdurwanda.eklablog.com – enfantsdurwanda@gmail.com

Adaptée du roman de John Steinbeck, la pièce « Des souris et des hommes », mise en scène par Christophe Martin, est l’histoire de l’aventure de George et Lennie, deux ouvriers agricoles inséparables, en quête de petits boulots dans des fermes californiennes. Cette histoire d’une amitié insolite et bouleversante entre deux hommes, que tout oppose, reste une oeuvre d’actualité qui s’adresse à toutes les générations : chômage, exclusion, discrimination, innocence et fraternité … Un texte universel, aux mots simples et puissants, une grande leçon d’humanité. Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h30 Par la troupe amatrice du Théâtre en Liberté de Vertou, au profit de l’association Enfants du Rwanda. Cette pièce fétiche du Théâtre en Liberté, plusieurs fois primée, a valu à la troupe un formidable accueil dans toutes les salles où elle s’est produite. Elle a été récompensée dans de nombreux festivals en France et à l’étranger (Fribourg, Lanester, Kerhervy, Musillac). Bar, gâteaux, vente d’artisanat rwandais.

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr