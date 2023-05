Winter is coming – par le Théâtre des Faux Revenants – Saison Capellia Capellia, 14 avril 2023, La Chapelle-sur-Erdre.

2023-04-14

Horaire : 20:30 22:40

Gratuit : non 8 € à 15 € BILLETTERIES :- www.capellia.fr- 02 40 72 97 58 ou au guichet de Capellia (du mardi au vendredi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h)

Théâtre. Les idéaux de la jeunesse. Trois étudiants font de la devise de Game of Thrones leur cri de ralliement. Quelques hivers plus tard, l’âge adulte a obscurci leurs ciels. Aussi littéraire que visuel, « Winter is coming » interroge sur les conséquences du temps qui passe, sur la sauvagerie de la jeunesse : quels renoncements, quels accomplissements ? Trois jeunes adultes, pris dans les filets des injonctions universitaires et familiales, partagent leurs bières, leurs chips et leurs doutes. Ils sentent bien le vent tourner, leur imposant de se plier aux idéaux de réussite intellectuelle, économique et sociale. Guillaume Lavenant, directeur artistique du Théâtre des Faux Revenants écrit et met en scène ici les révoltes et les résignations de la jeunesse. En puisant dans le théâtre, le cinéma et la littérature, il signe une tragédie fulgurante et trouble. Texte et mise en scène : Guillaume LavenantAvec Philippe Bodet, Maxime Bonnin, Bertrand Cauchois, Gaëlle Clérivet, Florence Gerondeau Public : à partir de 14 ans Durée : 2h10

