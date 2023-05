Le Théorème du Pissenlit – par le Théâtre du Phare – Saison Capellia Capellia, 6 avril 2023, La Chapelle-sur-Erdre.

2023-04-06 Représentations du 5 au 7 avril 2023 à 20h30

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 10 € à 20 € BILLETTERIES :- www.capellia.fr- 02 40 72 97 58 ou au guichet de Capellia (du mardi au vendredi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h)

Théâtre jonglé. Tao et Li-Na vivent au village. Livrés à eux-mêmes, le petit garçon et son amie sont libres de leurs jeux, jusqu’à ce que Tao doive suivre son père à l’usine. Sur scène, avec le corps, les mots et le diabolo, cinq artistes portent cette polyphonie indocile. Avec le pissenlit comme métaphore de la persistance, le corps en mouvement, le bâton du diable au poing et la joie en étendard, chaque interprète raconte, depuis sa place, cette histoire de notre temps. Olivier Letellier imagine pour tout âge un conte sur l’union, la désobéissance et la liberté. Texte : Yann VerburghMise en scène : Olivier LetellierAvec Fiona Chauvin, Anton Euzenat, Perrine Livache, Alexandre Prince, Antoine Prud’homme de la Boussinière Rendez-vous en famille, dès 9 ans Durée : 1h En Coréalisation avec le Grand T

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr https://www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia/programmation