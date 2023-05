Tascabilissimo ! – avec Marta dell’Anno & Victoria Delarozière – Saison Capellia Capellia, 1 avril 2023, La Chapelle-sur-Erdre.

2023-04-01

Horaire : 10:30 11:30

Gratuit : non 5 € BILLETTERIES :- www.capellia.fr- 02 40 72 97 58 ou au guichet de Capellia (du mardi au vendredi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h)

Bal du monde. Né de la rencontre entre Marta dell’Anno et Victoria Delarozière, « Tascabilissimo ! » est un tour du monde à deux voix et cinq instruments : le violon, l’alto, le tamburello, l’accordéon diatonique et la râpe à fromage. Elles chantent l’amour, la liberté, les galères et les joies, en espagnol, italien, français, anglais, cajun et dialecte du Sud de l’Italie. Répertoires populaires méconnus, compositions et textes originaux, « Tascabilissimo ! » investit la musique de nuances, de silences, d’envolées, tout en respectant le rythme. Interprètes : Victoria Delarozière et Marta dell’AnnoMise en scène, regard extérieur : Anne ReymannRendez-vous en famille, dès 4 ans Durée : 1h.

