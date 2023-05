Borderless – de et par Seb & Blanca – Saison Capellia Capellia, 24 mars 2023, La Chapelle-sur-Erdre.

2023-03-24

Horaire : 20:30 21:20

Gratuit : non 6 € à 10 € BILLETTERIES :- www.capellia.fr- 02 40 72 97 58 ou au guichet de Capellia (du mardi au vendredi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h)

Cirque/Danse. « Borderless » est la jonction d’un spectacle de cirque et de danse sur la thématique de la frontière mexico-étasunienne. « Borderless » est une histoire tissée d’amour et de conflits qui à la fois unit et sépare deux pays, le Mexique et les États-Unis d’Amérique. Seb, nageur franco-américain, et Blanca, danseuse mexicaine de salsa, forment un duo de danse et de portés acrobatiques. Ils s’emparent avec humour des clichés de leurs pays d’origine. Tout y passe. La lucha libre et le football américain, la country et la salsa, la tequila et la piñata, les sombreros et Rocky… Seb et Blanca se défient et se confrontent des deux côtés d’une ligne imaginaire. Un spectacle touchant et drôle qui montre comment les frontières géographiques et linguistiques affectent les corps. De et par Blanca Ivonne Franco et Sébastien Davis-VanGelder Rendez-vous en famille, dès 6 ans Durée : 50 min.

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr https://www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia/programmation