Visite de l’église Notre Dame de Capelle-Fermont capelle-fermont Capelle-Fermont, 16 septembre 2023, Capelle-Fermont.

Visite de l’église Notre Dame de Capelle-Fermont 16 et 17 septembre capelle-fermont

L’église Notre Dame de Capelle-Fermont est modeste en taille, mais présente clairement les dispositions souvent disparues d’une façade surmontée d’un clocher en maçonnerie (dénommé campenard) réduite à une prolongation du mur pignon comportant des baies hébergeant les cloches. La fondation de cet édifice de culte remonterait au XIe siècle et une partie des maçonneries ( soubassement de la façade nord) remonterait à cette époque.

L’église fut ensuite remaniée assez profondément lors de différentes campagnes de travaux entre le milieu du XVIe et le milieu du XVIIe siècle. Ainsi, il apparaît que l’édifice possédait une façade principale vers l’est et probablement un choeur à l’ouest de la construction. Des vestiges d’un ancien arc en sont partiellement les témoins. Par ailleurs, un ancien campenard est toujours présent en couronnement de l’arc triomphal entre la nef et le choeur. Les vitraux du XIXème siècle présentent des figurations en partie centrale et des remplissages en verres colorés et grisaille.

Les travaux de la toiture, des vitraux et de l’assise de la cloche sont prévu en fin d’année 2023.

capelle-fermont église de Capelle-Fermont Capelle-Fermont 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

mairie Capelle-Fermont