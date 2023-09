Capeba Le Melville Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 12 octobre 2023

de 20h30 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Le 12 octobre 2023, la Saudade et la Morna capverdiennes s’invitent au Melville !

Le duo Capeba, formé de Timothée Isnard, chanteur guitariste franco-capverdien et d’Abel Charzat (violon) nous emmèneront vers la chaleur du Cap-vert et revisiteront, entre morna, coladeira et la saudade, les mélodies traditionnelles du Cap Vert et les classiques de Ferro Gaita ou Cesaria Evora.

Le répertoire de Capeba voyage entre le jazz et le Cap-vert. Vous pourrez entendre le violon alterner aussi bien entre la morna et le blues, le swing et la coladeira ou le funk et la batuku.

Un jazz créole raffiné

Timothée est diplômé du Conservatoire de Paris en guitare jazz et danse.

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

Contact :

Capeba