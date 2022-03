Capé-papote spécial couches lavables Plogoff, 5 avril 2022, Plogoff.

Épicerie Générale Bourg de Plogoff

2022-04-05 – 2022-04-05 Épicerie Générale Bourg de Plogoff

Plogoff Finistère Plogoff

Un temps d’échanges informels pour s’y retrouver dans la jungle des couches lavables ! Quelques parents aguerris viendront partager leur expérience et montrer des modèles de couches lavables. Attention, ce café-papote n’est pas réservé aux femmes !

Ouvert à tous et à toutes, gratuit. Il est possible d’arriver en cours de café-papote.

Épicerie Générale Bourg de Plogoff Plogoff

