Lot . Laëtitia Buseyne : Artisan certifié, restaure sièges et autres

Tapisserie, restauration d’ameublement

Le Bourg de Gelles 12700 Causse et Diège

Tel. : 06 01 84 53 99

Muriel Coulon : Créatrice de sacs « chat k’Dos »by phénomène Bijoux

12700 Naussac

Tel. : 06 03 13 12 56

Laetitia Di Gioia: Céramiste – Atelier les terres qui tournent

Membre de l’association Terres et terres, céramistes et potiers en Midi Pyrénées

Membre de l’association de potiers Terres de Provence

Adhérente aux Ateliers d’Art de France

Capdeau 46100 Cardaillac

Tel. : 0610691628, 0954074090

Janick Domene : Créatrice de bijoux

12700 Capdenac

Tel. : 06 37 97 03 35

Christian Fabre : réalisation de pieces en inox

Capelle, rue des trois puits 12850 Onet Le Château

Geneviève et Pierre Gerber : Maroquinier, Maitre artisan, Meilleur ouvrier de France

43 rue Gambetta 46100 Figeac

Tel. : 06 82 05 47 72

Courriel : gpantin@wanadoo.fr

Véronique Lopez Baudon : Créatrice dans le tricot

12260 Foissac

Tel. : 06 10 02 74 42

Karim Ouedraogo : créateur de décoration en fonte à la cire perdue

46100 Lissac

Tel : 0699601099

Françoise Vantaux : sculptrice mosaïste dans le béton

Création autour de la pierre, béton, pâte de verre

Membre de La Maison des Artistes

Membre de la Maison de la Mosaïque à Paray le Monial 71600

LAtelier

340 route du Couquet 46100 Capdenac le Haut

Tel. : 06 82 00 50 48 La boutique éphémère vous ouvre ses portes à Capdenac-le-Haut, l’un des plus beaux villages de France.

Une équipe d’ artistes, artisans , créateurs professionnels proposent leur savoir-faire dans la magnifique Tour. boutique ephemere

Capdenac

dernière mise à jour : 2022-07-31 par

