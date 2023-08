Journée du Patrimoine à Capdenac-le-haut Capdenac, 16 septembre 2023, Capdenac.

Capdenac,Lot

Découvrez en visite libre la tour de Modon et le village de Capdenac !

Proposé par l’association Archéologie Patrimoine Uxellodunum Capdenac..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

Capdenac 46100 Lot Occitanie



Take a self-guided tour of the Modon tower and the village of Capdenac!

Presented by the association Archéologie Patrimoine Uxellodunum Capdenac.

Visita autoguiada de la torre de Modon y del pueblo de Capdenac

Organizado por la asociación Archéologie Patrimoine Uxellodunum Capdenac.

Entdecken Sie bei einer freien Besichtigung den Turm von Modon und das Dorf Capdenac!

Angeboten von der Association Archéologie Patrimoine Uxellodunum Capdenac.

