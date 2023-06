CinéToiles sous les étoiles « Maison de retraite » Capdenac, 20 juillet 2023, Capdenac.

Capdenac,Lot

Comédie de Thomas Gilou

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines…

Durée 1h37.

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . EUR.

Capdenac 46100 Lot Occitanie



Comedy by Thomas Gilou

To avoid jail time, Milann, 30, is forced to do 300 hours of community service at a retirement home, Les Mimosas. His first few weeks are a living hell! But he is quickly adopted by the pensioners, and in particular by a group of 7 inseparable friends who, each in their own way, teach him their vision of life. As the weeks go by, Milann discovers that the establishment is taking advantage of its residents? vulnerability to rip them off. So he decides to organize a great escape, but he?s not out of the woods yet…

Running time 1h37

Comedia de Thomas Gilou

Para evitar ir a la cárcel, Milann, de 30 años, se ve obligado a hacer 300 horas de servicio comunitario en Les Mimosas, una residencia de ancianos. Las primeras semanas son un infierno Pero rápidamente es adoptado por los jubilados y, en particular, por un grupo de 7 amigos inseparables que, cada uno a su manera, le enseñan su visión de la vida. Con el paso de las semanas, Milann descubre que el establecimiento se aprovecha de la vulnerabilidad de sus residentes para estafarlos. Entonces decide organizar una gran fuga, pero sus problemas no han terminado…

Duración 1h37

Komödie von Thomas Gilou

Um nicht ins Gefängnis zu müssen, wird der 30-jährige Milann gezwungen, 300 Stunden gemeinnützige Arbeit in einem Altenheim, Les Mimosas, zu leisten. Seine ersten Wochen sind die Hölle! Aber er wird schnell von den Rentnern adoptiert, vor allem von einer Gruppe von sieben unzertrennlichen Freunden, die ihm auf ihre eigene Art und Weise ihre Sicht des Lebens beibringen. Im Laufe der Wochen findet Milann heraus, dass die Einrichtung die Verletzlichkeit ihrer Bewohner ausnutzt, um sie zu betrügen. Er beschließt, einen großen Ausbruch zu organisieren, doch damit ist er noch nicht am Ziel…

Dauer 1h37

Mise à jour le 2023-06-24 par OT Figeac