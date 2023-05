La Nuit Romantique à Capdenac-le-Haut Capdenac-le-Haut Capdenac Catégories d’Évènement: Capdenac

Lot La Nuit Romantique à Capdenac-le-Haut Capdenac-le-Haut, 24 juin 2023, Capdenac. La Nuit Romantique à Capdenac-le-Haut Samedi 24 juin, 18h00 Capdenac-le-Haut Modalités d’inscription à venir Capdenac-le-Haut, perché sur sa colline, vous ouvre ses portes en musique pour cette Nuit Romantique du 24 juin. A 18h, prévoyez la visite guidée du bourg, suivie à 19h par un concert du groupe « Pourcoipanou », pour une immersion d’une heure dans les décennies 70 et 80. Les restaurateurs du village participent également à cette soirée en proposant des dîners romantiques, sur réservation Capdenac-le-Haut Capdenac Capdenac 46100 Lot Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T18:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

2023-06-24T18:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Capdenac, Lot Autres Lieu Capdenac-le-Haut Adresse Capdenac Ville Capdenac Lieu Ville Capdenac-le-Haut Capdenac

Capdenac-le-Haut Capdenac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capdenac/

La Nuit Romantique à Capdenac-le-Haut Capdenac-le-Haut 2023-06-24 was last modified: by La Nuit Romantique à Capdenac-le-Haut Capdenac-le-Haut Capdenac-le-Haut 24 juin 2023 Capdenac-le-Haut Capdenac

Capdenac