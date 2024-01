Rencontre-discussion entre Nina Beier, Sandra Patron et Cédric Fauq Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, vendredi 8 mars 2024.

Rencontre-discussion entre Nina Beier, Sandra Patron et Cédric Fauq Au lendemain du vernissage de son exposition, Nina Beier et les commissaires, Sandra Patron et Cédric Fauq, échangent sur sa pratique et son évolution au cours des quinze dernières années. Vendredi 8 mars, 12h30 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gratuit. Réservation en ligne conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T12:30:00+01:00 – 2024-03-08T13:30:00+01:00

Sandra Patron est directrice du Capc Musée d’art Contemporain de Bordeaux.

Cédric Fauq est commissaire en chef au Capc.

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux
7, rue Ferrère
Bordeaux 33000
Chartrons – Grand Parc – Jardin Public
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
05 56 00 81 50
http://capc-bordeaux.fr

